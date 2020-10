Tao Geoghegan Hart dolgelukkig met eindzege in Giro: “Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht”

Tao Geoghegan Hart heeft de eindwinst in de Giro beet. De Brit van Ineos Grenadiers toonde zich in de slottijdrit veel sneller dan rozetruidrager Jai Hindley en wint de Giro met 39 seconden voorsprong. “Het zal een tijdje duren vooraleer ik goed en wel zal beseffen wat ik gerealiseerd heb.”

Hart kwam als knecht naar de Giro om Geraint Thomas bij te staan. Die kwam ten val in de derde etappe in de geneutraliseerde start nadat hij over een bidon reed. De Welshman reed de etappe wel nog uit, maar zou daags nadien niet meer van start gaan. Plots moest Ineos Grenadiers het geweer van schouder veranderen. Ze wonnen uiteindelijk zeven etappes met drie verschillende renners (vier voor Ganna, twee voor Hart en één voor Narvaez).

“Om eerlijk te zijn, dit voelt heel bizar”, aldus Hart na afloop in het flashinterview. “Zelfs in mijn stoutste dromen had ik me dit niet kunnen voorstellen bij de start in Sicilië. Ik heb heel mijn carrière gedroomd om top-10 of misschien top-5 in een wedstrijd als de Giro, maar dit is toch nog wat anders. Het zal lang duren vooraleer ik dit volledig zal beseffen.”

Hart liep al snel tijdens de tijdrit uit op Hindley, zo bleek volgens de GPS-registratie. “Mijn ploegleider vertelde wel iets, maar ook niet heel veel. Ik wist dat ik een goede uitgangspositie had, goed bezig was, een handvol seconden voorsprong had, maar pas in de finale begon ik één en ander te beseffen toen hij vertelde dat ik geen risico’s meer moest nemen. Toen wist ik dat het wel goed zat. Je hoort niet vaak in een tijdrit van 15 km dat je het rustiger aan moet doen.”

Of dit het begin is van een grote carrière werd hem nog gevraagd. “Dat weet ik niet en het maakt me ook weinig uit. Dit is gewoon ongelofelijk. Ik ga er van genieten en zal dezelfde persoon blijven en net zo toegewijd leven. Ik blijf genieten van de koers en ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit leven mag leiden. Het is een privilege dat ik dit mag doen.”