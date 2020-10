Wetenschappers van de universiteit van Arizona hebben een levend virus, dat ongevaarlijk is voor de mens maar dat resistenter is dan corona, losgelaten op een vliegtuig. Met het onderzoek willen ze testen of de geavanceerde schoonmaaktechnieken die worden gebruikt sinds de pandemie, het virus doden en vliegen veilig maakt. ‘De processen werken’, klinkt het bij vliegtuigmaker Boeing die samenwerkte met de researchers. ‘De technologieën verminderen het risico op besmetting.’

Het onderzoek sluit aan bij research van het Amerikaanse ministerie voor Defensie. De onderzoekers van de overheid gebruikten een testpop om een hoestende passagier na te bootsen. Toen die pop een mondmasker droeg, bleek dat maar 0.003% van de virusdeeltjes andere passagiers bereikten. Volgens de researchers toont dat aan dat je een beperkt risico loopt, zelfs als je naast iemand zit die hoest, omdat het mondmasker de blootstelling vermindert.

‘Het is niet één ding, maar alle verschillende maatregelen samen die ervoor zorgen dat vliegen erg veilig is’, aldus viroloog Carlos Del Rio van de Emory School of Medicine, een universiteit in de Amerikaanse staat Georgia. Vliegen zou dus veilig moeten zijn door de geavanceerde schoonmaaktechnieken, het luchtcirculatiesysteem op toestellen, filtersystemen die op die van ziekenhuizen lijken en het dragen van een mondmasker.

Critici wijzen er echter op dat de onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met de vliegtuigindustrie en dat de resultaten mogelijk minder betrouwbaar zijn. Bovendien is het moeilijk om exacte cijfers te krijgen over de verspreiding van het coronavirus, omdat sommige patiënten geen symptomen vertonen en omdat contact tracing niet naar behoren werkt in de Verenigde Staten, klinkt het. Gouverneurs van verschillende staten roepen hun inwoners dan ook op om goed na te denken over alles dat niet-essentieel is, zoals reizen.