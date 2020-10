Wereldkampioen Tim Gajser pakt in Lommel de zege in MXGP

De Sloveense wereldkampioen Tim Gajser (Honda) heeft zondag de Grote Prijs van Lommel, de vijftiende manche in het WK motorcross, in de MXGP-categorie op zijn naam geschreven. Hij verstevigde meteen zijn leidersplaats in de WK-stand.

Gajser was in het Lommelse zand de beste in beide reeksen. Hij bleef in de eindstand de Fransman Romain Febvre (Kawasaki) en de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) voor. Clément Desalle (Kawasaki) was de eerste Belg op de achtste plaats. Jeremy Van Horebeek (Honda) werd tiende, Brent Van doninck (Husqvarna) twaalfde en Heikki Geens (KTM) 26e.

In de tussenstand van het WK heeft Gajser 583 punten. De Italiaan Antonio Cairoli (KTM), zondag vijfde, volgt als nummer twee met 509 punten. Seewer is derde met 499 punten. Desalle is de beste Belg op plaats acht (362 punten), net voor Van Horebeek (289 punten).

In de MX2 eindigde Jago Geerts (Yamaha) voor eigen publiek als negende, na een dertiende en zevende plaats in de reeksen, en ziet zo zijn kansen op een wereldtitel weer wat kleiner worden. De winst ging naar de Brit Ben Watson (Yamaha). De Franse WK-leider Tom Vialle (KTM) eindigde als zesde en vergrootte zijn voorsprong op eerste achtervolger Geerts. Hij heeft nu 651 punten, tegen 577 voor Geerts.

De GP van Lommel was de derde in een week op het Limburgse circuit. Eerder werden de er GP’s van Vlaanderen en Limburg afgewerkt. Vanwege de coronacrisis verliep alles achter gesloten deuren. Gajser won de GP van Vlaanderen, de Spanjaard Jorge Prado (KTM) de GP van Limburg. Prado was er zondag niet bij omdat hij positief heeft getest op het coronavirus.

De Belgische GP stond aanvankelijk gepland voor begin augustus, maar door de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende veiligheidsbeperkingen werd het evenement uitgesteld. Later op het seizoen werd Lommel als locatie voor een speciale triple-header aangeduid.

Er staan dit seizoen nog drie WK-wedstrijden op het programma, allemaal in het Italiaanse Pietramurata (op 1, 4 en 8 november).