Tao Geoghegan Hart wint Giro met miniem verschil, Filippo Ganna pakt vierde ritzege

Tao Geoghegan Hart heeft de Giro d’Italia gewonnen. De 25-jarige Brit werkte de afsluitende tijdrit sneller af dan klassementsleider Jai Hindley, die in dezelfde tijd stond. Uiteindelijk won Geoghegan Hart de Giro met een verschil van amper 39 seconden. Filippo Ganna maakte het feestje compleet voor INEOS Grenadiers: de wereldkampioen tijdrijden werkte het korte parcours al snelste af en pakte zijn vierde ritzege in deze Giro.

Voor de dagzege was er maar één logische favoriet: Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden die de eerste twee chrono’s van deze Giro won en tussendoor ook nog zegevierde in een lastige heuvelrit. Het vlakke parcours van Cernusco sul Naviglio naar Milaan was spek naar de bek van de thuisrijder, die niet teleurstelde: Ganna reed de 15,7 kilometer in 17 minuten en 16 seconden. Dat was 32 seconden sneller dan Victor Campenaerts en Rohan Dennis. Ganna pakte zo zijn vierde (!) ritzege in deze Giro d’Italia.

Na de doortocht van Ganna was het met spanning wachten tot de twee overgebleven kandidaten voor eindwinst van het startpodium rolden. Jai Hindley mocht in het roze vertrekken, maar stond in exact dezelfde tijd als Tao Geoghegan Hart in het klassement. Simpeler kon het niet: wie het snelste de 15,7 kilometer afhaspelde, zou de Giro 2020 winnen.

Tao Geoghegan Hart gold vooraf als de favoriet en maakte die hoge verwachtingen ook waar. De 25-jarige Brit bleek al na enkele kilometers net iets sneller onderweg te zijn dan de één jaar jongere Hindley. De Brit hield zijn strakke tempo vol tot op de streep en versloeg Hindley uiteindelijk met 38 seconden. Het kleinste verschil ooit

Hoe deden de Belgen het?

Victor Campenaerts werd net als eergisteren tweede. Vocsnor had even de snelste tijd in handen, maar werd nadien net als de rest weggeblazen door de fenomenale Ganna. Thomas De Gendt deed het ook voortreffelijk met een 14de tijd.

Verder nog iets wat u moet weten?

Adam Hansen reed in Milaan zijn allerlaatste kilometers als professioneel wielrenner. De 39-jarige Australiër reed de laatste negen seizoenen voor Lotto-Soudal en reed 20 grote rondes na elkaar uit (de Vuelta 2011 tot de Giro 2018). In de Giro en Vuelta won hij telkens één rit, respectievelijk in 2013 en 2014: dat waren ook de mooiste zeges van zijn carrière.

João Almeida, die 15 dagen de roze leiderstrui droeg, eindigde zijn Giro met een hoogtepunt. De jonge Portugees werd knap vierde in de tijdrit en schoof zo nog voorbij Pello Bilbao in het klassement: Almeida sluit de Giro af als een voortreffelijke vierde.

Roze trui: Tao Geoghegan Hart

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Ruben Geurreiro

Witte trui: Tao Geoghegan Hart