Onduidelijkheid over strengere maatregelen voor Brusselse studenten

De Nederlandstalige instellingen voor Hoger Onderwijs in Brussel uiten kritiek op de communicatie van de Brusselse regering. De strengere maatregelen in Brussel gaan vanaf morgen in, maar voor de hogescholen en universiteiten zou nog steeds niet duidelijk zijn welke verstrenging ze precies moeten doorvoeren.

Ann Brusseel, algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel, klaagt op Radio 1 aan dat ze geen instructies heeft gekregen van de Brusselse overheid. ‘Er wordt blijkbaar een onderscheid gemaakt tussen studenten, dat vinden wij vreemd en onduidelijk. Ik wil op tijd mijn studenten en docenten kunnen inlichten over wat hen te doen staat.’

De Brusselse KU Leuven-campussen wachten niet op verdere instructies. Zij schakelen op eigen initiatief naar code rood. Het gaat om de campussen in Brussel en Schaarbeek. De andere elf campussen van de universiteit blijven in code oranje, laat de universiteit weten.

Onder code rood is onderwijs in zowel auditoria als kleinere lokalen niet langer mogelijk. ‘Dat betekent concreet dat onze Brusselse campussen moeten overschakelen naar online onderwijs’, verduidelijkt rector Luc Sels. ‘Enkel practica en labo-oefeningen kunnen in de normale bezettingsgraad blijven doorgaan, met mondmaskerplicht en absolute zorg voor een veilige werk- en leeromgeving.’

Om de impact voor de eerstejaarsstudenten zo beperkt mogelijk te houden, krijgen de opleidingen op de Brusselse campussen de mogelijkheid om de code oranje aan te houden voor de eerste opleidingsfase van de bachelorprogramma’s. ‘Ook voor opleidingsonderdelen die niet of nauwelijks online aangeboden kunnen worden, zoals de studio’s in de opleidingen architectuur of vakken met veel permanente evaluatie in een opleiding toegepaste taalkunde, kan een uitzondering gemaakt worden.’