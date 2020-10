Antwerp Ploeg van ’t Stad en leider na zege tegen Beerschot

Antwerp mag zich Ploeg van ’t Stad noemen na een zege tegen stadsrivaal Beerschot. Beide teams maakten er zondagmiddag een spektakelstuk van in een lege Bosuil: het werd 3-2. Antwerp springt door de zege ook meteen naar de voorlopige koppositie in de Jupiler Pro League, Beerschot is vierde.

Geen fans in El Clásico gisteren, de kraker der krakers tussen Barça en Real. Ook in de Belgische derby der derby’s geen ‘Rat’ of ‘Rooie Hond’ te bespeuren. Doodzonde voor het derbygevoel. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken.

2-0 na 14 minuten

En toch voorspelde Leko vrijdag: ‘Niemand zal zondag gemotiveerder op dat veld staan dan ik.’ Passie die hij ook in zijn ploeg had gepompt. Nog voor het kwartier stond het al 2-0. Eerst kreeg Refaelov te veel tijd om aan te leggen. De plaatsbal van de Israëliër week nog af op Halaimia. Vervolgens pakte Juklerod uit met een fantastische streep buitenkant links. De twee uitblinkers van donderdag tegen Ludogorets opnieuw aan het feest, al viel ook de zee aan ruimte aan de Beerschotse rechterkant op.

De burenstrijd kon voor de bezoekers niet slechter beginnen. Holzhauser zat in de achterzak van het duo Haroun-Hongla. Een schot ruim over de dwarsligger halverwege de eerste periode was een schaars lichtpuntje van de Oostenrijker. Dan zat Tissoudali een pak beter in de match. De geboren Amsterdammer zette Miyoshi in de wind. Vervolgens ging zijn voorzet gemeten door de benen van zowel Seck als Gelin. Suzuki nam de assist in het centrum in dank aan.

Geen rood na VAR-tussenkomst

De aansluitingstreffer was voor Mbokani het sein om zijn duivels toch eens te ontbinden. Alleen op doel af werd de Congolees tegen de grond gewerkt door het duo Van Den Bergh – Frans. Die laatste kreeg geel, waarna de VAR scheidsrechter Vergoote naar het scherm riep. De arbiter bleef bij zijn beslissing, hoewel de uitsluiting op zijn plaats was. Frans ontsnapte even voordien ook al aan een penaltyfout, toen hij Mbokani tegen de grond werkte in de zestien.

Onder leiding van Tissoudali groeiden de paarshemden in de partij. De Nederlandse Marokkaan ging met een schicht genre Juklerod zijn kans over rechts. Een poging die in het zijnet belandde. Afleggen voor de vrijstaande Suzuki bleek een betere optie.

Het openingskwartier van de tweede helft konden we doorspoelen. Gelukkig zorgde het vervolg wel nog voor ophef. Beerschot vond op het uur zijn elan terug. De gelijkmaker kwam er niet toevallig dankzij dezelfde mannen als bij de 2-1. Sanusi ontfutselde Birger Verstraete de bal. Vervolgens ging het razendsnel via Tissoudali naar Suzuki, die de gelijkmaker binnen schoof.

Mbokani, wie anders?

Beerschot erop en erover zou je dan denken, maar dat was buiten Mbokani gerekend. Buta bediende de spits van één kans, één goal perfect, waarna het leer fijn in de benedenhoek belandde. Van 2-1 naar 3-2 in twee minuten. Meteen ook de goal van de overwinning voor RAFC, dat voorlopig naar de leiding springt. In het weekend van 5-7 februari kan Beerschot revanche nemen.