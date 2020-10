Porsche en Laurens Vanthoor triomferen in 24 Uren van Spa-Francorchamps

De Porsche van Nick Tandy/Earl Bamber/Laurens Vanthoor (GBr/NZe/Bel) heeft zondag de 72e editie van de 24 Uren van Spa-Francorchamps gewonnen. De Audi van Frédéric Vervisch/Patric Niederhauser/Mattia Drudi (Bel/Zwi/Ita) werd tweede op vier seconden.

Bij aanvang van het laatste uur van de race was er een neutralisatie, 38 minuten voor het einde werd de wedstrijd hervat. In de regen werd in een sprint gebikkeld om de zege in de 24 Uren van Spa-Francorchamps. De Brit Nick Tandy (Porsche) en de Zwitser Patric Niederhauser (Audi) kruisten de degens in het slot. Tandy kwam uiteindelijk 4.6 seconden voor Niederhauser over de finishlijn, dit na 527 ronden.

Laurens Vanthoor behoort zo voor de tweede keer tot het winnende team in de 24 Uren van Spa-Francorchamps. In 2014 triomfeerde de Limburger eveneens. Porsche mocht ook vorig jaar vieren in deze uithoudingsrace.

De Porsche van Sven Muller/Christian Engelhart/Matteo Cairoli (Dui/Dui/Ita) finishte als derde op 28 seconden. In totaal eindigden acht wagens in de ronde van de leider, een nieuw record.

Maxime Soulet (Bentley) werd 10e. Maxime Martin (Aston Martin) eindigde als 20e en werd derde in de Pro-Am Cup. Baptiste Moulin (Lamborghini) werd 24e, goed voor een derde stek in de Silver Cup. Benjamin Lessennes (BMW) werd 25e, Stéphane Lémeret (Bentley) 30e.