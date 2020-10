Lewis Hamilton gaat door in 2021: “Maar zal geen lange tijd meer zijn voor ik stop”

Lewis Hamilton zal in 2021 nog in de Formule 1 te zien zijn. De zesvoudige wereldkampioen betwijfelt wel of hij ook daarna blijft racen. “Alles wat ik kan zeggen dat ik plan hier volgend jaar nog te zijn”, vertelde hij aan Sky Sports UK in aanloop naar de GP van Portugal.

Het contract van de 35-jarige Hamilton bij Mercedes loopt op het einde van het seizoen af en is nog niet vernieuwd. Hetzelfde geldt voor de sportieve baas van de renstal Toto Wolff.

“Ik denk niet dat ik mijn piek heb bereikt”, verklaarde Hamilton. “Ik wil blijven racen maar ik weet niet hoelang het nog zal duren. Het zal zeker geen lange tijd zijn voor ik stop. Dit is een periode waarin ik langzaamaan moet uitmaken wat de toekomst inhoudt. Het ziet er goed uit, wat ik ook beslis te doen, maar het moet ook aangepast zijn aan de tijdsgeest, aan mijn waarden, en moet overeenstemmen met wat het team van plan is te doen.”

Hamilton is sinds 2007 actief in de Formule 1 en verdedigt sinds 2013 de kleuren van Mercedes. Zondag kan hij zijn 92e Grote Prijs winnen, een meer dan Michael Schumacher, waardoor de Brit alleen recordhouder zou worden. Het zou ook een grote stap richting zevende wereldtitel zijn, eveneens een record dat in handen is van Schumacher.

Hamilton liet eerder optekenen dat hij doorgaans contracten voor drie jaar ondertekent, maar nog niets beslist heeft. “Er zijn nog heel wat vragen die beantwoord moeten worden”, verwees de Brit onder meer naar de coronapandemie en de regelwijzing die in 2022 in de F1 wordt doorgevoerd.