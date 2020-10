Brandstichting bij Duitse tegenhanger Sciensano

Een gebouw met kantoren van het Robert Koch-instituut in Berlijn is vanmorgen het doelwit geworden van een aanval met brandbommen. Een bewaker kon de vlammen snel doven, maar de daders konden ontkomen. Niemand raakte gewond.

De politie vermoedt dat de daad is ingegeven door politieke motieven, justitie onderzoekt de zaak. Het Robert Koch-instituut is het Duitse equivalent van het gezondheidsinstituut Sciensano in ons land. Net als Sciensano speelt het instituut een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Zo rapporteert het dagelijks het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden als gevolg van het virus bij onze oosterburen. Het adviseert de Duitse regering ook over de te volgen strategie om de verspreiding ervan in te dammen. Maar die strategie heeft haar tegenstanders onder de Duitse bevolking. Er zijn al flink wat betogingen geweest tegen de beperkingen die worden opgelegd.

Duitsland doet het qua besmettingen relatief goed in vergelijking met andere Europese landen, maar sinds kort is het coronavirus er weer aan een steile opmars bezig. Daardoor zijn in sommige delen van Duitsland, waaronder Berlijn, opnieuw de teugels aangehaald.