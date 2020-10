European Open blijft in moeilijke omstandigheden overeind: “Ook volgend jaar staat Antwerpen op de kalender”

Ondanks de fletse prestatie van David Goffin, de gereduceerde tribunes en de last minute lockdown van de Lotto Arena tonen tornooidirecteur Dick Norman en eigenaar Kristoff Puelinckx (Tennium) zich blij met de vijfde editie van hun European Open. “We hebben allicht financieel een klein verlies geboekt, maar we zagen veel toptennis en we staan volgend jaar zeker opnieuw op de kalender.”

Het was een onaangename boodschap die de politieke overheid vrijdagmorgen overmaakte aan de European Open. Veel eerder was al beslist dat de Lotto Arena slechts 30 procent van zijn capaciteit mocht gebruiken – wat het toeschouwersvolume per dag tot 1.500 mensen reduceerde – maar toen kwam de boodschap dat het weekend van de finales achter gesloten deuren moest gebeuren. “Nochtans hadden wij donderdag nog de expliciete bevestiging gekregen dat we toch 1.500 mensen mochten ontvangen”, aldus Puelinckx. “Op die basis hadden we dus ook personeel aangeworven en voorraden aangelegd. Mits vroegere communicatie hadden we al die onkosten niet hoeven te maken. En waarom mochten wij niet, zoals de cultuursector, tot maandag publiek ontvangen? Maar goed, het zijn voor iedereen moeilijke omstandigheden.”

Toen de coronacatastrofe in maart het tennis lamlegde, stokte ook de voorbereiding voor de European Open. Pas in juni werd beslist om deze editie toch te organiseren. “Dan kan je alleen maar zeggen dat er op heel weinig tijd veel werk is verzet”, aldus Puelinckx. “Dick en zijn vrouw Ilse hebben met ontzettend veel scenario’s rekening moeten houden. Ik stel verheugd vast dat we geen enkele besmetting hebben gekend. Een jaar tussenuit zou dramatisch geweest zijn. Continuïteit is voor ons, maar ook voor de spelers, de sponsors, de stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap heel belangrijk. Met Tennium (eigenaar van het tornooi, nvdr) denken wij sowieso op lange termijn. En ondanks alle moeilijkheden hebben wij toch veel positieve feedback gekregen.”

Wenen

Met enkele hoofdsponsors, maar ook met de stad en de Vlaamse Gemeenschap lopen de contracten nog drie jaar. “Volgend jaar staan we dus zeker weer op de kalender”, aldus Dick Norman.

Vorig seizoen pronkte de European Open met twee grand slam-winnaars in zijn finale (Andy Murray haalde het van Stan Wawrinka), dit jaar kampten de jonge beloften Alex De Minaur (21 jaar) en Ugo Umbert (22) voor de eindzege. Alweer een sterke affiche, beklemtoont Dick Norman. “Door onze plaats op de kalender krijgen we vaak spelers rond de toptien die nog punten willen pakken voor de Masters. En dit jaar hadden we dan weer het voordeel dat concurrerende evenementen door de coranacrisis van de kalender verdwenen, waardoor veel toppers bij ons belandden. Zo heb ik bijvoorbeeld enorm genoten van de halve finale die Grigor Dimitrov en Alex De Minaur speelden. Ja, er is veel stress geweest de voorbije week. Ik heb achter de schermen mensen gezien die niet wisten of ze moesten lachen of wenen, maar het algemene niveau van het tennis heeft veel goed gemaakt. We zijn blij dat we toch het risico hebben genomen om door te gaan met het tornooi. Het is de moeite waard geweest.”

Kristoff Puelinckx

“We krijgen veel positieve commentaar en dat geeft moed voor volgend jaar”, vulde Puelinckx aan.

De twee maakten ook de balans op van een moeilijke editie in 2020, met als oorzaak natuurlijk het stijgend aantal coronabesmettingen en de maatregelen daaromtrent. “We zijn blij met het mooie evenement dat we in deze moeilijke periode hebben kunnen opzetten”, aldus Norman. “We hebben moeten werken met een kleiner budget, maar de sponsors zijn ons blijven steunen.”

“Toen besloten werd dat het toernooi kon doorgaan, hebben we gewerkt aan verschillende scenario’s”, maakte Puelinckx duidelijk. “Één van onze grootste voldoeningen is dat geen enkele speler positief heeft getest tijdens het toernooi. Op sportief vlak was het ook een mooi toernooi met enkele sterke jongens van de nieuwe generatie die aan de oppervlakte kwamen.”

De organisatoren mochten doorheen de week telkens 1500 supporters ontvangen, maar het finaleweekend gaat zonder fans door. “Dat is natuurlijk een beetje jammer”, vond Puelinckx. “Maar het was toch al goed dat door de week fans naar de Lotto Arena konden afzakken.”