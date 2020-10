Nadat Amerikaanse president Donald Trump zaterdag zijn stem uitbracht op, verrassing, ‘een kerel genaamd Trump’, is het terug alle hens aan dek. In een laatste rechte lijn naar de verkiezingen is de president druk bezig met campagnevoeren. Tijdens een rally in North Carolina, vertelde Trump tegen zijn supporters dat ‘covid, covid, covid’ na vier november niet meer te horen zal zijn.