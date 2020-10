‘Geen huis blussen dat nog niet in brand staat’

‘Ik ga toch ook niet nu al mijn huis beginnen te blussen, omdat er misschien volgende week een brand uitbreekt’, zo reageert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op de almaar luider klinkende roep om extra coronamaatregelen in Vlaanderen.

‘Laat ons niet op de zaken vooruitlopen’, stelt Jambon vandaag in De Zevende Dag. ‘Zes dagen geleden hebben we nieuwe maatregelen genomen, afgelopen vrijdag hebben we de regels opnieuw verstrengd, de gevolgen van die extra maatregelen zijn nog niet zichtbaar in de cijfers.’ Jambon vraagt om af te wachten wat de impact van de nieuwe regels zijn. Hij wil Vlaanderen (nog) niet het voorbeeld van Wallonië en Brussel laten volgen die vanaf morgen een stevige tand bijsteken.

Nochtans staan de vlammen al bij Jambon aan de voordeur. ‘Het tempo waaraan corona zich verspreidt, is angstaanjagend’, zegt Björn Rzoska, leider van de Vlaamse Groenfractie en ook voorzitter van de coronacommissie in het Vlaams parlement. ‘Corona beteugelen doe je met harde maatregelen. De inzet is: zorgen dat Vlaanderen niet één grote brandhaard wordt en onze ziekenhuizen corona de baas blijven.’

Groen eist daarom dat Jambon de maatregelen in Brussel en Wallonië volgt. ‘Vlaanderen mag deze keer niet achter de feiten lopen.’ Rzoska vraagt een hard politiek antwoord: ‘Onze mensen en onze economie bescherm je helaas niet met zachte hand.’

Tweede lockdown?

Groen wil gehoor geven aan de vele virologen, epidemiologen en spoedartsen die vragende partij zijn voor een verstrenging van de maatregelen. Daarbij schuwen ze de woorden ‘een tweede lockdown’ niet.

Maar Jambon wil ook rekening houden met schadelijke neveneffecten van een eventuele nieuwe lockdown. ‘Zelfdodingen, incest, huiselijk geweld, eenzaamheid door sociale isolatie in woon-zorg-centra…’ De minister-president zegt een balans te willen vinden tussen de fysieke gevolgen van het virus, geestelijke gezondheid en economie.

Ook Vlaams minister van Jeugd en Brussel Benjamin Dalle (CD&V) reageert. Hij erkent dat de situatie in het hele land ‘zeer ernstig’ is, maar hij vindt, net als Jambon, een extra verstrenging in Vlaanderen ‘voorlopig niet aan de orde’. Dat liet hij weten aan Radio 1. ‘De cijfers zijn in Brussel toch nog een stuk dramatischer dan in Vlaanderen. De bezettingsgraad in de Brusselse ziekenhuizen is het dubbele van die in Vlaanderen.’