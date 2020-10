Voor de tweede nacht op rij wordt er hevig geprotesteerd in Italië. De voorbije dagen kwamen er honderden mensen op straat om te betogen tegen de aangescherpte coronamaatregelen. Het protest dat begon in Napels, waar vooral horeca-uitbaters hun ongenoegen lieten blijken, waaide over naar de hoofdstad Rome. Daar kwamen zo’n 250 betoger op straat, na een oproep van de extreemrechtse partij Forza Nuova, die de maatregelen van Conte eerder als een schending van de grondwet zien.