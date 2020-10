Jullie Allemand gaat in de Franse LFB op haar elan van in de WNBA door. De Belgian Cat leidde met een knappe prestatie en 15 punten, 7 rebounds en 6 assists Montpellier versus Nantes ook naar de winst: 62-60. De Belgische guard scoorde met een buzzer beater tevens de winnende korf. Bij Montpellier is de Belg Thibaut Petit coach.