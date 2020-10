Nikolas Maes stopt met wielrennen: “Verheug me op nieuwe fase in mijn leven”

Nikolas Maes (34) zet na een profcarrière van veertien jaar een punt achter zijn wielercarrière. De voormalige ploegmaat van toppers als Tom Boonen en Philippe Gilbert kreeg van Lotto-Soudal geen nieuw contract meer.

“Ik wil iedereen bedanken die me 14 jaar steunde in mijn carrière, in het bijzonder mijn zoontjes en vrouw om me altijd bij te staan!”, zegt hij op Twitter. “Het was een fantastische tijd, maar nu verheug ik mij op een nieuwe fase in mijn leven en ik kijk ernaar uit om mijn toekomstplannen te realiseren!”

Maes debuteerde in 2006 bij Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen. In 2010 stapte hij over naar Quick.Step. Daar bleef hij tot 2017, om daarna de kleuren van Lotto Soudal (zijn huidige ploeg) te verdedigen.

De West-Vlaming was een gewaardeerd knecht die in 2013 met de World Ports Classic zijn mooiste zege boekte. Hij schreef ook een etappe in de Ronde van Burgos (2009) op zijn naam en won het jongerenklassement in de Ronde van Qatar (2011).

Begin dit jaar werd de renner getroffen door een persoonlijk drama toen zijn tweede zoontje net voor de geboorte overleed. Kort daarna droeg een tot tranen toe bewogen Remco Evenepoel zijn ritoverwinning in Ronde van de Algarve op aan het gezin van Maes.