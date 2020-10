Onrustwekkend verdwijning van bekende YouTuber Kastiop: ‘Deze verdwijning valt volledig buiten het normale’

De Belgisch-Poolse YouTuber Kastiop (22) - Kacper Przybylski -verdween vrijdagnamiddag 23 oktober in Hasselt. Politie en Child Focus noemen de verdwijning onrustwekkend en verspreidden onmiddellijk een opsporingsbericht.

Rond 16 uur verliet de 22-jarige Kacper Przybylski de ouderlijke woning aan de Windmolenstraat in Hasselt, staat in het persbericht te lezen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij reed met een Mercedes C180, driedeurs, donkerblauw, met nummerplaat 1-VJP-186.

‘In principe sturen wij alleen maar berichten uit van verdwijningen tot en met 18 jaar. Is de verdwijning onrustwekkend afficheren we tot en met 25 jaar’, reageert Child Focus-woordvoerder Stephan Smets. ‘Via de politie en het parket weten we dat deze verdwijning volledig buiten het normale valt.’

Verdwijning van Kacper PRZYBYLSKI te Hasselt op 23/10/2020

Getuigenissen telefonisch of via de App ChildRescue

Child Focus 116 000 | Politie 0800 30 300https://t.co/oNqeuM0AeR

— Child Focus België (@ChildFocusNL) October 24, 2020

Kacper is 1.88 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft blauwe ogen en blond haar en draagt een sik. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerrood T-shirt met wit/blauwe verticale strepen, een lichte trui, een donkere trainingsbroek met 3 witte verticale strepen van het merk Adidas en zwarte sneakers. Hij zou een oranje mondmasker kunnen dragen.

Aan Kacper wordt gevraagd contact op te nemen met zijn familie en zijn naasten om hen in gerust te stellen. Hebt u Kacper Przybylski nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800.30.30.0. of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.