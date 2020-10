Gerucht bevestigd: Angèle en Dua Lipa werken samen

Het gerucht deed al even de rond, maar nu hebben beide zangeressen het nieuws bevestigd. Angèle (25) gaat officieel samenwerken met de Brits-Kosovaarse superster Dua Lipa (24), dat kondigden ze aan op sociale media.

‘I think quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa’, schrijft Angèle op Instagram. Fans van de Brusselse zijn alvast in de wolken, want de foto kreeg al een half miljoen likes. Bij het bericht op Dua Lipa’s profiel lopen die cijfers op tot 1,5 miljoen.

De geruchtenmolen sloeg aan het draaien toen Angèle naast Dua Lipa werd gespot tijdens de opnames van een nieuwe videoclip in Londen. Wat de samenwerking precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel zeker is, is dat Dua Lipa op 6 november haar meest recente album ‘Future nostalgia’ uitbrengt op de Franse markt. De plaat werd elders eind maart gelanceerd, met groot succes op streamingplatformen en online. Met de hulp van Angèle, die in Parijs woont en enorm populair is bij onze zuiderburen, moet de plaat opnieuw potten breken.