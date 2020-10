Geen finale voor Sander Gillé en Joran Vliegen op European Open

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ATP-tornooi in Antwerpen. Het Belgische duo werd uitgeschakeld door de Indiër Bopanna en de Nederlander Middelkoop. De als vijfde geplaatste Gillé en Vliegen verloren in lege Lotto Arena met 4-6, 6-3 en 10-8 van de Indiër Rohan Bopanna en de Nederlander Matwe Middelkoop.

Ook vorig jaar waren de halve finales het eindstation voor Gillé en Vliegen in de Lotto Arena. In de finale ontmoeten Bopanna en Middelkoop zondag (13u30) de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus, die het tweede reekshoofd vormen. Eerder op de dag versloegen zij de Spanjaard Pablo Andujar en de Nederlander Sander Arends met 6-3 en 6-4. Gillé en Vliegen stonden al vier keer in hun carrière in de dubbelfinale van een ATP-toernooi. Hun drie titels veroverden ze vorig jaar, in Bastad, Gstaad en Zhuhai.