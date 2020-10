Zwaarbewolkte zondag: 1722 actief, kans op storm en wateroverlast

Zondag start de dag eerst zwaarbewolkt met perioden van regen, later wordt het in het westen en het centrum wisselvallig met opklaringen en buien. De maxima schommelen van 10 tot 15 graden, meldt het KMI. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 opnieuw geactiveerd, omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.

Zondagavond verwacht het KMI nog enkele buien maar later in de nacht wordt het droog met soms brede opklaringen. Aan zee blijft de kans op een bui bestaan. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt met lage wolken. De minima liggen tussen 5 en 9 graden.

Maandagochtend hangen er veel lage wolken ten zuiden van Samber en Maas met daar eventueel lokaal wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt en aan zee kunnen er vooral naar de avond toe buien voorkomen, eventueel met een donderslag. Maxima van 9 tot 13 graden. Er staat een matige en tijdelijk vrij krachtige, aan zee krachtige wind. Rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur zijn mogelijk.

Ook dinsdag start de dag ten zuiden van Samber en Maas grijs met laaghangende bewolking, nevel of mist en motregen. Elders zijn er opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met lokale buien. Maxima van 8 tot 13 graden.

De rest van de week kunnen we ons verwachten aan grijs en wisselvallig weer.