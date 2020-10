Haar debuutalbum is nog geen tien dagen uit en Lous and the Yakuza maakte al haar debuut op de Amerikaanse televisie. Het gaat hard voor de Belgisch-Congolese artieste die nu ook getipt wordt door The Guardian. ‘Een hypnotiserend debuut’, schrijven zij.

‘La vie n’fait pas d’cadeaux’, zingt Lous and the Yakuza op haar single ‘Amigo’. Het leven lijkt de Brusselse twintiger nochtans toe te lachen: deze week maakte ze haar debuut op de Amerikaanse televisie bij ‘The tonight show’ met presentator Jimmy Fallon op NBC. Al meer dan 50.000 kijkers zagen via YouTube hoe de zangeres al touwtrekkend en zingend het publiek voor zich wint.

Ook The Guardian gaat overstag en noemt Lous and the Yakuza ‘one to watch’ (om in het oog te houden). De Britse krant looft de ‘elegante’ klanken en scherpe teksten: ‘Ondanks de serene klanken, schuwen haar woorden de harde realiteit van haar leven, en de postkoloniale condities die daarvan aan de basis liggen, niet.’ De krant omschrijft haar debuut als een ‘hypnotiserend bewijs van haar overlevingsvermogen’.

De cadeaus kreeg Marie-Pierra Kakoma, haar echte naam, inderdaad niet in de schoot geworpen. ‘Ik ben een typisch voorbeeld van iemand die alleen maar in België belandde omdat haar land volledig geruïneerd werd door het kolonialisme’, omschreef ze haar levensloop aan De Standaard. Toen ze als negentienjarige besloot om voluit voor muziek te gaan, draaiden haar ouders de geldkraan dicht. Kakoma belandde een tijdlang op straat, maar werkte door aan haar muzikale droom. Met succes.

Vier jaar later dansten de kinderen van Madonna op haar muziek in een filmpje dat de ‘queen of pop’ op Instagram plaatste. ‘Ik ben écht fier’, zei Kakoma toen aan Studio Brussel. Deze zomer werd ze ook het gezicht van een nieuwe campagne van modemerk Louis Vuitton. Ook Issa Rae, de vrouw achter HBO-serie ‘Insecure’ en een invloedrijke zwarte stem in de Verenigde Staten, noemde zich fan.

En dat was nog voor de debuutplaat. Die is er nu wel en is goed voor vier sterren in De Standaard. ‘In haar minimalistische esthetiek vervat Lous invloeden uit hiphop, chanson, rumba en trap’, schrijft onze recensent. De zangeres nam ‘Gore’ op met El Guincho, de Spaanse producer die ook al de klank van de doorbraakplaat van Rosalia voorzag (en daar met Grammy’s voor beloond werd).

Het lijkt er dus sterk op dat Lous and the Yakuza in de voetsporen van Angèle en Stromae treedt en het volgende internationale succesverhaal van België wordt.