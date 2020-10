Teleurstelling en (on-)begrip Brusselse cultuurhuizen

De sluiting vanaf komende maandag van alle culturele instellingen in Brussel, waaronder ook de bioscopen, komt bij Cinema Palace aan als een ‘koude douche’. Dat zegt algemeen directeur Eric Franssen. Tom Bonte, directeur van concertzaal Ancienne Belgique, stelde zich begripvol op, maar is ook teleurgesteld.

Voor de Brusselse bioscopen komen de scherpere maatregelen in Brussel extra hard aan. Normaal evolueren zij in deze periode van het jaar, wanneer het weer kouder wordt en de dagen donkerder, naar een tijd waarin goede zaken gedaan worden. ‘We hebben ons gehaast om de nieuwe protocollen uit te voeren die vrijdag zijn meegedeeld op het Overlegcomité’, legt Eric Franssen van Cinema Palace uit in een reactie aan persagentschap Belga. Nu moeten de bioscopen, samen met andere culturele activiteiten in de stad, sluiten. Zijn reactie zit tussen verwondering en onbegrip, zegt hij.

Ook de nieuwe federale maatregelen noemt de algemeen directeur ‘zeer beperkend’, maar toch lieten die toe om 30 procent van de capaciteit te behouden. ‘Met dat aantal konden we leven en de veiligheid van de kijkers garanderen’, aldus nog Franssen.

‘Ook veel begrip’

In het Journaal op Eén reageerde Tom Bonte, de directeur van de concertzaal Ancienne Belgique, begripvol, maar verslagen. ‘Ik heb van mijn collega’s in de cultuursector gelijkaardige reacties gekregen. Er is veel begrip voor een sluiting gezien de stijgende cijfers.’ Maar net als Franssen betreurt hij de manier waarop de beslissing verlopen is. ‘Er werd in twee snelheden geschakeld. Donderdag kregen we iets anders te horen dan vandaag.’

Volgens hem komt de beslissing hard aan bij de werknemers van de Brusselse muziektempel. ‘Dat er nu weinig vooruitzichten meer zijn, zal er nu wel voor zorgen dat de moraal door de grond zakt.’

Michael De Cock, directeur van de theaterzaal KVS, noemde de beslissing ‘dramatisch, maar niet zo dramatisch als wat er zich afspeelt in onze ziekenhuizen.’ Hij beloof ‘samen op zoek te gaan naar oplossingen’, schrijft op Twitter.

Veel minder begrip valt er te horen bij operazaal De Munt. Directeur Peter de Caluwe verwijt de regering slecht beleid in een reactie aan Bruzz. ‘Dit is geen paniekvoetbal meer, dit is een overreactie van mensen die niet meer weten waar ze mee bezig zijn’, stelt hij onomwonden. Volgens hem heeft de regering het probleem maandenlang genegeerd en moet hun werking daar nu voor opdraaien, terwijl zij aan alle protocollen voldeden.