Onwaarschijnlijk slot in voorlaatste etappe Ronde van Italië dankzij sprint bergop

Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) heeft zaterdag de twintigste en voorlaatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In de laatste bergrit, 190 kilometer van Alba naar Sestriere, was de 25-jarige Brit in een sprint met twee sneller dan de Australiër Jai Hindley. Diens landgenoot Rohan Dennis werd op 25 seconden derde. Hindley (Sunweb) nam de roze leiderstrui over van zijn Nederlandse teamgenoot Wilco Kelderman. De 24-jarige Australiër en Geoghegan Hart beginnen zondag in exact dezelfde tijd aan de laatste opdracht in de 103e Giro d’Italia: een vlakke tijdrit van 15,7 kilometer in Milaan. Kelderman is op 1:32 derde.

Kort

Roze trui: Jai Hindley

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Ruben Geurreiro

Witte trui: Jai Hindley

Hoe kwam de zege tot stand?

Zonder de Colle dell’Agnello en de Col d’Izoard, omdat de Franse overheid geen toegang gaf tot zijn grondgebied, werd de twintigste etappe een alternatieve bergrit, met drie keer de klim naar Sestriere. Met zondag enkel nog de tijdrit kregen vroege vluchters een laatste kans om zich in de kijker te rijden. Al vroeg vormde zich een omvangrijke kopgroep met 21 renners, daarbij Serry, Elia Viviania, Arnaud Démare, Davide Ballerini en Brandon McNulty als grootste namen. Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton, waarin Astana en Bahrain-McLaren het commando namen. Zeven minuten was het maximum. Toen Ineos Grenadiers op de eerste beklimming naar Sestriere de kop nam, slonk de bonus snel, terwijl de niet-klimmers vooraan één voor één moesten afhaken.

Ballerini sloop in de afdaling weg en begon alleen aan de tweede beklimming naar Sestrière. In de achtervolging dunde Ineos Grenadiers het peloton met favorieten uit. Vooraan nam Einer Rubio de koppositie over, maar het was vooral uitkijken naar de strijd om het roze. In de rit van donderdag had Kelderman weliswaar de trui overgenomen van Joao Almeida, bergop moest hij zijn meerdere erkennen in Hindley, Geoghegan Hart en Dennis. Ook nu kon de Nederlander geen stand houden. Toen Dennis op 30 kilometer van de finish, op 4 kilometer van de top van de tweede beklimming, op kop sleurde, moest Kelderman een eerste keer een gaatje laten. Even leek hij opnieuw aan te kunnen pikken, maar finaal ging hij toch voor de bijl.

Net zoals op de Stelvio trok Dennis op pad met ploegmaat Geoghegan Hart en Hindley, ploegmaat van Kelderman, die niet moest wachten op zijn roze trui. Kelderman verzeilde in een groepje met Almeida en enkele anderen en wist op de top de schade nog te beperken tot 37 seconden.

Hoewel Trek-Segafredo en Deceuninck - Quick-Step een handje toestaken in de achtervolging, kwamen ze niet dichter op het leiderstrio, dat intussen Rubio, Serry en Ballerini had opgeraapt. Serry pikte nog een tijdlang aan, maar het trio zou ook wegrijden bij onze landgenoot. Kelderman zag zijn achterstand oplopen naar 1:45 en plots terug zakken naar 1 minuut, toen Deceuninck - Quick-Step voor Almeida een hoog tempo ontwikkelde. De Portugees zou uiteindelijk wegspringen bij Kelderman, die geen antwoord in de benen had en opnieuw tijd zou verliezen op de leiders.

In de tussensprint, waar drie bonificatieseconden konden gewonnen worden, toonde Hindley zich de snelste, voor Geoghegan Hart. De Australiër, in principe de mindere tijdrijden van Geoghegan Hart, moest aanvallen. Dat deed hij een eerste keer op 3,4 kilometer, maar Geoghegan Hart plooide niet. Dennis moest er af, maar zou toen het even stilviel, weer aanpikken.

Hindley probeerde het daarna nog drie keer, maar de Brit loste niet. Een sprint zou beslissen om de dagzege en daarin toonde Geoghegan Hart zich de beste. Hindley mocht als troostprijs de roze trui gaan ophalen, maar Geoghegan Hart is als betere tijdrijder de favoriet voor de eindzege.

Verder nog iets wat u moet weten?

Démare verzekerde zich met zijn vroege aanval van de paarse puntentrui.

Uitslag:

1. Tao Geoghegan Hart

2. Jai Hindley

3. Rohan Dennis

4. Joao Almeida

5. Andrea Vendrame

6. Einer Rubio

7. Pello Bilbao

8. Wilco Kelderman

9. Attila Valter

10. James Knox