Sterke Tim Wellens sprint naar etappezege in vijfde Vuelta-rit

Tim Wellens (Lotto-Soudal) heeft de vijfde etappe in de Vuelta gewonnen. De Truienaar klopte in Sabinanigo Guillaume Martin (Cofidis) en Thymen Arensman (Team Sunweb) na een lange vlucht. Wellens is ook de nieuwe leider in het bergklassement.

Wellens boekte zijn eerste zege van het seizoen en zijn derde in een grote ronde. In 2016 en 2018 won hij telkens een etappe in de Giro.

Zondag krijgen de renners een bergrit van 146,4 kilometer van Biescas naar Formigal te verteren. Aanvankelijk zou die op de Tourmalet finishen, maar wegens de coronapandemie wordt er niet over Frans grondgebied gegaan. De aankomst ligt wel nog altijd bergop, in het skistation Sallent de Gallego-Aramon Formigal, een klim van eerste categorie.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft leider en won ook de groepssprint van het peloton, dat een dikke twee minuten later binnen kwam.