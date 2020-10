‘Ik heb gestemd voor een kerel genaamd Trump’, zei Trump lachend aan zijn aanhangers nadat hij zijn stem uitbracht in een bibliotheek in West Palm Beach, in de staat Florida. Trump schreef zijn domiciliëring vorig jaar in Florida in, waar zijn privé-resort Mar-a-Lago zich bevindt. Florida is ook een belangrijke swingstaat. In 2016 stemde de meerderheid Republikeins.