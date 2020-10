Corona-ontkenners vandaliseren Nederlandse teststraat en beschimpen omstaanders

Een straat voor het uitvoeren van coronatests in het Nederlandse Breda is het doelwit geworden van vernielingen en intimidaties. Volgens burgemeester Paul Depla zijn bij de teststraat van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) borden vernield en is de teststraat beklad. Ook zijn er mensen uitgescholden door de corona-ontkenners.

‘Te triest voor woorden’, laat Paul Depla (PvdA), de burgemeester van Breda, zaterdag weten nadat een coronateststraat in zijn stad het slachtoffer werd van vandalisme. ‘Toon respect voor onze mensen in de zorg en bij de GGD.’ De burgemeester spreekt van ‘agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid’.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) maakte melding van overlast door een aantal mensen die de coronatestraat viseerden. De politie kwam snel ter plaatse. De GGD wil niet te veel ruchtbaarheid geven aan het incident. Daarom deelde de instantie geen foto’s van de vernielingen. Op verkeersborden werd onder andere ‘covid = hoax’ geschreven.

Aan Omroep Brabant vertelde de coördinator van de teststraten dat een man en een vrouw met een hond langsliepen en begonnen te roepen dat corona nep is. Ze begonnen ook een verkeersregelaar uit te schelden en uit te dagen. Volgens de coördinator voelden mensen die aanschoven voor een test zich bedreigd. Het is niet de eerste keer dat mensen agressie vertoonden, zei hij ook. ‘Maar niet in de mate zoals nu.’

Agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid.

Helaas ook in Breda. Teststraat GGD beklad en borden vernield.

En mensen uitgescholden en geïntimideerd door mensen die Corona een sprookje vinden. Te triest voor woorden. Toon respect voor onze mensen in zorg/GGD. pic.twitter.com/1ZkzFLckdI — Paul Depla (@PaulDepla) October 24, 2020

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) veroordeelt op Twitter het geweld. ‘Agressie, intimidatie, vernielingen. Zó schandalig, zó in- en intriest. Niemand mag zijn frustraties botvieren op onze mensen in de frontlinie van de coronacrisis. Al maanden mogen we op hen rekenen, ze doen hun mooie werk voor ons. Respect en dankbaarheid, dat verdienen ze.’

Agressie, intimidatie, vernielingen. Zó schandalig, zó in- en intriest. Niemand mag z’n frustraties botvieren op onze mensen in de frontlinie van de coronacrisis. Al maanden mogen we op hen rekenen, ze doen hun mooie werk voor ons. Respect en dankbaarheid, dat verdienen ze. ?? pic.twitter.com/dxZ86rPynB — Hugo de Jonge (@hugodejonge) October 24, 2020

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die in de Brabantse stad woont, reageert verontwaardigd. ‘Het virus is de vijand, niet de mensen in de zorg. Die staan nondeju elke dag buiten om te zorgen dat jij weet of je besmet bent’, twittert hij.