Ceylin Alvarado legt basis voor nipte zege in Ruddervoorde in zandstrook

Ceylin Alvarado heeft de Superprestige in Ruddervoorde op haar naam gebracht. In een spannende wedstrijd maakte ze het verschil in de slotronde in de zandstrook en haalde ze het voor Annemarie Worst en Lucinda Brand. Eerder bracht Alvarado ook al de openingsmanche op haar naam in Gieten. Laura Verdonschot finishte als eerste Belgische op een zesde plaats.

Zonder publiek in Ruddervoorde, maar wel met Lotte Kopecky aan de start. De Belgische kampioene maakte haar veldritdebuut bij de profs. Ze startte op de laatste rij en zou, logischerwijs, geen rol spelen in de wedstrijd. Dat zou ook Denise Betsema niet doen die zichzelf uitschakelde door een val, en finaal nog naar een zevende plaats zou rijden. Ook Sanne Cant had een mindere start en zou nooit in de voorste regionen opereren.

Het was de wereldkampioene die als een komeet uit de startblokken schoot, maar Annemarie Worst was bij de pinken. De twee namen enkele meters, maar toen Alvarado ten val kwam in de zandstrook slaagde een klein groepje er wat later in om terug aan te pikken.

Het tempo ging er even uit, we kregen een kopgroep met Bakker, Alvarado, Kastelijn, Worst, Brand en Eva Lechner. De Italiaanse zou als eerste de rol lossen, de vijf wisselen daarna voortdurend van positie.

Het tempo lag hoog, maar niemand slaagde erin weg te rijden, mede ook door de hoge foutenlast bij de dames. Elk van hen had wel iets voor in het zand, op een helling of de modder. In de vierde van zes rondes trok Alvarado nog even door, maar meteen kreeg ze Worst op haar wiel.

Met vijf doken ze de slotronde in, Bakker versnelde en nam enkele meters. Ze werd teruggehaald, Worst versnelde, maar deze keer dichtte Lucinda Brand het gaatje. Ook Alvarado sloot aan. In de zandstrook net voor de finish maakte de wereldkampampioene het verschil en liep ze weg bij haar achtervolgers. In geen tijd nam ze enkele meters en dat volstond voor de dagzege en een twee op twee in de Superprestige.