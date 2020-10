Geen David Goffin op het ATP-toernooi in Wenen na snelle exit in Antwerpen

David Goffin (ATP 14) neemt volgende week niet deel aan het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Wenen (hard/1.409.510 euro). Zijn naam duikt niet op in de speeltabel die zaterdag is bekendgemaakt.

Na zijn snelle exit op het European Open in Antwerpen twijfelde Belgiës nummer één over zijn deelname aan het Erste Bank Open. “Ik ga nog eens samenzitten met mijn medische staf en een aantal zaken bespreken. Na deze gesprekken zullen we een definitieve beslissing maken over een deelname”, zei Goffin, die getroffen werd door corona en daardoor zonder voorbereiding aantrad in de Lotto Arena. Hij was er het eerste reekshoofd maar ging meteen onderuit tegen de Amerikaanse qualifier Marcos Giron (ATP 94).

De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) en thuisspeler Dominic Thiem (ATP 3) zijn de topreekshoofden in Wenen.