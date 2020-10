Jelle Wallays trekt naar Cofidis

Jelle Wallays verlaat Lotto Soudal en zet zijn carrière verder bij Cofidis. Hij ondertekende bij de Franse WorldTourploeg een contract voor een jaar.

De 31-jarige Wallays is onder meer een tweevoudig winnaar van Parijs-Tours (2019 en 2014). Ook Dwars door Vlaanderen (2015) en een etappe in de Vuelta (2018) staan op zijn erelijst. In totaal behaalde hij al acht profzeges.

De West-Vlaming rijdt sinds 2016 voor Lotto Soudal. Daarvoor droeg hij het shirt van Topsport Vlaanderen.

Bij Cofidis wordt Wallays teamgenoot van onder meer Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen, de Italiaanse sprinter Elia Viviani en de Franse klimmer Guillaume Martin.

“Ik ben heel tevreden dat ik Cofidis kan vervoegen”, zegt Wallays. “Dit is een mooie kans in deze moeilijke tijden waarin veel renners geen contract hebben. Ik zal er alles aan doen om de kansen te grijpen die de ploeg mij geeft. Ik hou van eendagswedstrijden, lastige scenario’s en ik kijk ernaar uit een belangrijke steun te zijn voor de renners van Cofidis en zijn leiders, bij wie Elia Viviani en Guillaume Martin.”

“Jelle is een renner die al meerdere jaren deel uitmaakt van de WorldTour”, vult teammanager Cédric Vasseur aan. “Zijn palmares en zijn ervaring zijn essentieel in onze plannen voor volgend seizoen. Jelle zal een belangrijke rol krijgen in de klassieke kern rond Christophe Laporte en de kopmannen bijstaan in de grote rondes.”