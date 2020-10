Roland Garros-winnares Iga Swiatek in quarantaine na contact met besmette Poolse president

Iga Swiatek, de winnares van Roland Garros, is in quarantaine gegaan nu blijkt dat de Poolse president Andrzej Duda besmet is met het coronavirus.

Vrijdag kreeg de 19-jarige Swiatek uit handen van de president een nationale onderscheiding voor haar eindzege in Parijs. Een dag later kwam het nieuws dat Duda positief heeft getest op het coronavirus.

In een tweet zegt Swiatek dat zij en haar team in quarantaine zijn gegaan maar dat niemand symptomen vertoont. “Noch ik, noch mijn teamleden hebben symptomen van het coronavirus. We voeren regelmatig tests uit. Volgens de geldende procedures worden we in quarantaine geplaatst. We zullen de tests over drie dagen herhalen. Wij wensen u een goede gezondheid, wees voorzichtig”, schrijft Swiatek.