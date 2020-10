Amerikaanse Senaat roept Twitter en Facebook ter verantwoorden

De door de republikeinen gedomineerde Amerikaanse Senaat vraagt Twittertopman Jack Dorsey en Mark Zuckerberg van Facebook om in november vragen te komen beantwoorden over het blokkeren van een kritisch artikel over de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Dat heeft voorzitter Lindsey Graham van de Senaatscommissie voor Juridische Zaken bekendgemaakt. De discussie gaat over een artikel van de rechtse tabloid New York Post. Het betreffende stuk stelt op basis van e-mails dat Bidens zoon Hunter de invloed van zijn vader zo’n zes jaar geleden gebruikte toen hij voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma werkte. Joe Biden, destijds vicepresident, zou zijn zoon te hulp zijn geschoten, beweert de New York Post.

Twitter en Facebook besloten de circulatie van het artikel te beperken omdat het op gehackt materiaal zou zijn gebaseerd, al is Twitter inmiddels op dat besluit teruggekomen.