Herfstweekend met veel wolken, wind en kans op regen

Zaterdag wordt het geleidelijk winderig en eerder bewolkt met kans op wat neerslag. In de loop van de nacht bereikt een regenzone het land. Ook zondag kan het veel regenen. Na het weekend wordt het frisser, zo verwacht het KMI.

In de Ardennen is het zaterdag zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Elders is het meestal bewolkt met hier en daar enkele opklaringen en overwegend droog, al valt er wel op een beperkt aantal plaatsen een bui. De maxima liggen tussen 11 à 12 graden op de hoogten van de Ardennen en 16 of 17 graden in Laag-België. De matige zuidwestenwind wakkert en wordt soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 60 km/u.

Zaterdagavond en in het eerste deel van de nacht komen er opklaringen voor en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een lokale bui in de Ardennen is echter nog mogelijk. Later zaterdagnacht neemt de bewolking vanuit het westen toe en in het westen valt er uiteindelijk regen. Tegen de ochtend gaat het ook in het centrum regenen.

De minima liggen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 14 graden elders. De wind neemt verder toe en wordt overwegend vrij krachtig uit een zuidelijke richting. Er zijn rukwinden tot 60 km/u met uitschieters tot 70 km/u in het westen.

Zondagochtend regent het in het westen en het centrum van het land, met plaatselijk zelfs veel regen. In de loop van de dag trekt de regenzone verder naar het oosten van het land. Vanuit het westen wordt het wisselvallig met enkele opklaringen maar ook nog enkele buien. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Ardennen en 15 graden in het westen. De zuiden- tot zuidwestenwind is eerst nog soms vrij krachtig maar wordt nadien matig.

Maandag wordt het wisselvallig en frisser, met maxima tussen 8 en 13 graden.