Aantal nieuwe besmettingen klimt voor het eerst boven de 15.000 op één dag

Tussen 14 tot 20 oktober waren er dagelijks gemiddeld 11.201 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een stijging met 56 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dinsdag zijn voor het eerst meer dan 15.000 besmettingen op één dag vastgesteld.

Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal raakten sinds het begin van de pandemie al 287.700 mensen besmet met het virus. De voorbije twee weken ging het om 1.118,6 mensen per 100.000 inwoners.

De voorlopige piek werd afgelopen dinsdag vastgesteld. Volgens de cijfers waar Sciensano over beschikt, zijn die dag 15.432 positieve tests afgelegd. Van recentere dagen zijn nog geen volledige gegevens beschikbaar, maar viroloog Steven De Gucht hield er op de persconferentie van gisteren rekening mee dat ergens in de loop van deze week een dag met 20.000 besmettingen zou opgetekend worden.

Per dag worden gemiddeld bijna 399 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 93 procent. Momenteel liggen 4.061 (+11 procent) coronapatiënten in het ziekenhuis. Onder hen liggen 632 mensen op de intensieve zorgen (+10 procent).

Het aantal overlijdens steeg tot 10.658. In de periode van 14 tot 20 oktober stierven elke dag 37,1 mensen aan COVID-19. Dat zijn er 12 meer tegenover de zeven dagen ervoor.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 17,5 procent.