Tienduizenden Polen komen op straat tegen verbod op abortus

De Poolse straten lopen vol uit protest tegen het bijna totaalverbod op abortus dat het grondwettelijk hof donderdag in het land uitvaardigde. Die uitspraak verbiedt nu ook abortus bij zware afwijkingen van de foetus. ‘Een kind krijgen is altijd mijn droom geweest, gisteren was ik er voor het eerst doodsbang voor’, zegt een 21-jarige demonstrante aan Gazeta Wyborcza.

Van Wroclaw tot Gdańsk naar Krakau en Warschau: in het hele land komen sinds donderdag mensen in weerwil van de coronamaatregelen op straat om te protesteren tegen de uitspraak van het grondwettelijk hof die abortus zo goed als verbiedt. In hoofdstad Warschau liepen de aantallen vrijdagavond op tot 12.000. De manifestanten verzamelden daar opnieuw voor het huis van PiS-partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski. Van daaruit trokken ze naar het centrum. ‘Er zijn momenten waarop je je angsten moet overwinnen om de straat op te gaan. Dit is zo’n moment’, zei de schrijfster Klementyna Suchanow aan de Poolse krant Gazeta Wyborcza.

Polen kent al een van de strengste abortuswetten in de Europese Unie, maar maakte nog een uitzondering voor foetussen met een zware afwijking. Het Poolse grondwettelijk hof maakt daar nu, na een verzoek van de nationaalconservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (Pis) en andere uiterst rechtse en populistische partijen, een einde aan. Alleen in geval van verkrachting of ernstig gevaar voor de gezondheid of het leven van de moeder, is abortus nog toegestaan.

PiS-partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski willigt daarmee een belofte aan de hardliners in zijn achterban in. Nochtans leeft bij de breder bevolking een grotere aanvaarding van abortus. Die laten zich nu in grote getallen zien. Manifestanten duiken aan het huis van Kaczynski op met slogans als ‘Je hebt bloed aan je handen’, meldt Reuters.

Ook in Krakau trekken heel wat mensen de straat op. Foto: EPA-EFE

De manifestanten gaan daarmee in tegen de verstrengde coronamaatregelen. Officieel mochten maar tien mensen samenkomen -vanaf zaterdag maar vijf-, nu er meer dan tienduizend besmettingen per dag worden vastgesteld. De betogingen verliepen daardoor vooral donderdag grimmig. Pepperspray werd niet geschuwd, 15 personen werden al opgepakt. Rafal Trzaskowski, de liberale en populaire burgemeester van Warschau die al langer om ramkoers met PiS ligt, veroordeelt het geweld van de ordetroepen en gedoogt de betogingen. ‘Ik sta geen schendingen van de burgerrechten toe’, schreef hij op Facebook.

Ook Europees parlementslid Robert Biedron van de linkse partij Wiosna was op de manifestaties. Op beelden is te zien hoe hij met harde hand wordt weggeduwd door de politie. Hij uitte zijn woede daarover op Twitter: ‘Schamen jullie je niet?’

Polki i polacy w całej Polsce wyszli dziś na ulicę protestować o swoje fundamentalne prawa. Policja używa gazu pieprzowego, stosuje nieuzasadnioną agresję oraz szarpie ludzi, a także uniemożliwia wykonywanie mandatu poselskiego. Mam tylko jedno pytanie - nie wstyd Wam? 😡 pic.twitter.com/oAAehxkx7Y — Robert Biedroń (@RobertBiedron) October 23, 2020

Maandag staan er nieuwe protesten gepland en allicht zullen de demonstranten ook dit weekend niet stilzitten.