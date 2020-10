Geld uitgeven, veel schulden maken: het kan allemaal geen kwaad

Er is iets vreemds aan de hand. We zijn maar geld en nog meer geld aan het uitgeven om sectoren te steunen die het lastig hebben door Corona. De horeca, de luchtvaart, de cultuursector en ga zo maar door. Intussen groeit onze schuldenberg als nooit tevoren. Maar daar ligt nauwelijks iemand wakker van.

524 miljard: zo hoog is onze staatsschuld inmiddels. Dat is op zich gigantisch veel maar als de rente zo laag staat is dat niet eens zo’n gigantisch probleem. Hoe dat komt en wat toch de gevaren zijn, legt Bart Sturtewagen uit.

