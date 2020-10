De beste film van Film Fest Gent is een documentaire: ‘Een wondermooi portret’

De documentaire ‘Petite fille’ van de Fransman Sébastien Lifshitz is op het 47e Film Fest Gent bekroond met de Grand Prix voor beste film. De prijs voor beste muziek en sound design is voor de zwart-witfilm ‘Servants’ van de Slovaak Ivan Ostrochovský.

De internationale jury, met daarin onder meer regisseurs Fabrice du Welz en Benh Zeitlin en actrice Natali Broods, gaf voor het eerst sinds 1985 de Grand Prix aan een documentaire. ‘’Petite fille’ is een wondermooi portret van een familie die vecht voor het geluk van hun dochter’, aldus de jury. De film volgt Sasha, een zevenjarig trans meisje, en de strijd die haar familie voert voor de aanvaarding van hun kind. ‘Het vertoont menselijkheid op een nobele wijze. De film is oprecht, maar niet sentimenteel en opende ons hart zoals geen enkele andere film dat deed.’

Regisseur Sébastien Lifshitz krijgt een distributiepremie van 20.000 euro en een mediacampagne ter waarde van 27.500 euro voor zijn film. De release in België staat gepland voor 6 januari.

Beste muziek en sound design

‘Servants’ wint de Georges Delerue-prijs voor beste muziek en sound design. De film volgt twee jonge priesters in het voormalige Tsjechoslovakije van 1980, toen de Kerk zich moest onderwerpen aan de communistische regering. De jury heeft het over ‘exceptionele cinema’. ‘Geluid, beeld en verhaal zijn zorgvuldig opgebouwd en elk element is op het hoogst mogelijk niveau. De alomtegenwoordige score en het sterk beladen sound design ondersteunen de beelden op een unieke, moderne en vaak verwrongen manier en tillen de film tot voorbij excellentie.’ Aan de prijs is naast een distributiepremie van 10.000 euro ook een mediacampagne van 12.000 euro verbonden.

Maandag worden nog de North Sea Port Publieksprijs en Canvas Publieksprijs bekendgemaakt.