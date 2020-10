Al zeker één Gentse school schakelt over op noodopvang wegens personeelstekort

Scholen moeten niet door corona sluiten, maar door personeelstekort, waarschuwt Elke Decruynaere (Groen). De Gentse schepen van onderwijs ziet met lede ogen toe hoe alvast één lagere school uit het Gentse de lessen opschort. ‘Het is nu aan Ben Weyts’, klinkt het.

‘Lang rekken we dit niet meer’, waarschuwde Elke Decruynaere (Groen) vrijdagochtend op Twitter. De Gentse schepen van Onderwijs trekt aan de alarmbel, omdat scholen hun leerkrachten zien uitvallen wegens de coronacrisis. Ze ziet nu haar vrees uitkomen: al zeker één lagere school uit het Gentse heeft vandaag besloten om alle lessen te schorten. Er zal enkel noodopvang voorzien worden. De schepen geeft liever niet mee om welke school het gaat, zodat de directie eerst alle ouders kunnen inlichten.

Vorige week kreeg de stad van 47 scholen een vraag om hulp, aldus Decruynaere. ‘Een andere school konden we vorige week nog overtuigen om open te blijven.’ Via interimbureaus vond Stad Gent 76 paar extra helpende handen, maar daarmee zijn de problemen nog niet van de baan. Scholen moet in extra personeel voorzien om de coronamaatregelen na te leven. ‘Zeker in lagere scholen moet er op elk moment toezicht zijn. De klasgroepen moeten uit elkaar gehouden worden en de klassen moeten coronaproof ingericht worden. Dat vraagt een extra inspanning en dus mensen.’ Decruynaere wijst er nog op dat dit ‘bovenop het al heersende lerarentekort komt’.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is nu aan zet, vindt Decruynaere. ‘Vanuit de stad doen wij al het mogelijke.’ Ze roept Weyts op om de Vlaamse scholen actiever te ondersteunen en mee op zoek te gaan naar extra personeel.

De schepen wijst ook op de problemen binnen de CLB’s. Die dreigen de contactopsporing niet te kunnen volgen. ‘Terwijl dat net een speerpunt van de strategie is’, klinkt het. ‘Als zij niet snel kunnen ingrijpen en blootgestelde leerlingen kunnen contacteren, riskeren we zeer grote groepen in quarantaine te moeten plaatsen.’

Vervangen blijft moeilijk

Verschillende schooldirecteurs getuigden deze week voor de coronacommissie in het Vlaams Parlement. Zij scharen zich achter de strategie van de federale regering om de scholen maximaal open te laten. Ook daar werd geklaagd over de moeilijkheid om gaten te vullen. De scholen pleiten daarom voor een versoepeling van de vervangingsregels. Langdurig zieke leerkrachten krijgen ondertussen -vaak tegen hun zin- te horen dat zij niet opnieuw aan de slag kunnen.