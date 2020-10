Avondklok wordt uitgebreid in Wallonië: ‘Kwestie van leven en dood’

De Waalse regering kondigt een ‘reconfinement partiel’ af, een gedeeltelijke lockdown. De meest opvallende extra maatregel is de verlenging van de avondklok: die geldt vanaf zaterdag van 22 uur tot zes uur ’s ochtends. Hoger onderwijs moet volledig digitaal verlopen. ‘Het is mijn plicht om strengere maatregelen te nemen’, zei Di Rupo op de persconferentie.

De maatregelen die het federale Overlegcomité vrijdagochtend overeengekomen zijn, volstaan niet voor Wallonië. Ondanks de tussenkomst van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) ging Vlaanderen op de rem staan voor een nieuwe lockdown. Waals minister-president Elio Di Rupo kondigt na overleg met zijn regering daarom een ‘reconfinement partiel’, een gedeeltelijke lockdown, af.

Deze extra maatregelen gelden in Wallonië tot 19 november:

• Vanaf zaterdag geldt de avondklok al van 22 uur tot zes uur ‘s ochtends. Professionele enuitzonderlijke verplaatsingen worden wel toegelaten. µ

• Franstalige universiteiten en hogescholen in Wallonië én Brussel moet volledig digitaal lesgeven, dat geldt ook voor eerstejaarsstudenten. Stages en praktijklessen kunnen wel nog doorgaan.

• Boodschappen doe je maximaal met twee personen, tenzij met kinderen jonger dan twaalf.

• De regering dringt erop aan dat telewerk strikt toegepast wordt. Federaal geldt dit al als ‘regel’. Waals minister van Werk Thomas Dermine (PS) zal controles uitvoeren op de werkomstandigheden bij bedrijven waar telewerk niet mogelijk is.

• De Waalse regering roept thuisverplegers, studenten verpleging, en geneeskundestudenten op om het verzorgend personeel bij te staan. Meer info vinden gegadigen op https://solidaire.aviq.be/.

• Ook in de woonzorgcentra gelden aangescherpte regels. Bewoners kunnen gedurende vijftien dagen maximaal één en dezelfde bezoeker ontvangen. Na die periode kan een nieuwe bezoeker aangeduid worden, opnieuw voor 15 dagen. Het bezoek vindt plaats in een speciaal daartoe ingerichte ruimte en gebeurt op anderhalve meter afstand. Bezoekers en bewoners moeten een mondmasker dragen en voorafgaand aan het bezoek de handen wassen. Bezoek op de kamer kan enkel in uitzonderlijke gevallen.

• Ook amateursportwedstrijden en trainingen voor personen ouder dan 12 jaar mogen niet meer doorgaan in deze regio’s.

Morgen zit de regering samen met Brussels minister-president Rudi Vervoort en de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeentes. Mogelijk worden de maatregelen ook daar verstrengd.

Over de nieuwe maatregelen zei Elio Di Rupo op de persconferentie dat het zijn plicht is om strenger op te treden. De provincies Luik en Henegouwen kreunen momenteel onder de stijgende cijfers. De afdeling intensieve zorg van het Luikse ziekenhuis CHR Citadelle ligt vol, terwijl de patiënten blijven komen. ‘Het is een kwestie van leven en dood’, zei Di Rupo na de persconferentie aan RTBF. Op Limburg na, staan alle Belgische provincies in het rood.

Op het Journaal op Eén toonde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zich niet verbaasd over de verdere stappen die Wallonië neemt. ‘De regionale overheden hebben de mogelijkheid om extra maatregelen te nemen als de toestand dat vraagt’, zei ze.

Volgens Verlinden is het in elk geval niet de bedoeling om terug te grijpen naar een volwaardige lockdown, zoals we dit voorjaar hebben meegemaakt. ‘Het is mijn vaste overtuiging dat een lockdown zoals in maart niet aan de orde is. We hebben sindsdien veel geleerd, we moeten daarop verder bouwen’, zei ze. Bovendien is het volgens de minister belangrijk om contact met anderen, weliswaar volgens alle geldende regels, te blijven onderhouden. ‘Er komen donkere dagen aan. Het is belangrijk dat we sociale contacten blijven hebben.’