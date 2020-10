UITSLAG ETAPPE 4 VUELTA. Bennett remonteert Philipsen op de valreep en pakt ritzege

Jasper Philipsen heeft net naast een ritzege in de Vuelta gegrepen. In de laatste tweehonderd meter leek de Belg van UAE op weg naar winst in de massaspurt en pakte een voorsprong van enkele meters, maar op het laatste moment werd hij geremonteerd door de Ier Sam Bennett. Meteen de eerste ritzege voor Deceuninck-Quick Step in deze Vuelta. Philipsen werd tweede. Roglic blijft leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

Saai-saai-saai. Op kilometer nul mochten vier renners er vandoor aan. Namen van de ‘moedige’ maar volstrekt kansloze zielen: Matz, Smit, Tanfield en Ezquerra. Het peloton hield hen de hele dag in het vizier en op zo’n vijftien kilometer van de finish waren ze er ondanks wat tegenspartelen aan voor de moeite. Wat volgde was een klassieke aanloop naar een massasprint, waarbij elke ploeg zijn spurter in positie probeerde te brengen. Philipsen leek in de laatste honderden meters op weg naar de winst, maar uiteindelijk troefde Bennett hem nog af.

Wat deden de favorieten?

Een snipperdag nemen. Geen topfavoriet die zich moeide in deze vlakke etappe. Roglic blijft leider.

Hoe deden de Belgen het?

Niet slecht. De 22-jarige Philipsen deed wat hij moest doen: een prominente rol spelen in de massaspurt. Het scheelde geen haar of hij had voor de eerste Belgische ritwinst in deze Vuelta gezorgd. Achter hem liet nog een Belg zich opmerken: Gerben Thijssen van Lotto-Soudal. Hij poneerde zich tussen bekendere namen Ackermann en Moschetti en werd netjes vijfde.

Nog iets dat u moet weten?

Met Geschke (CCC) en Daniel Martinez (Education First) telt de Vuelta alweer twee opgaves meer. Martinez won in augustus nog de Dauphiné. Hoge snelheden ook in rit 4: de eerste uren werd een gemiddelde van meer dan 50 km/u behaald.

Rituitslag:

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

2. Jasper Philipsen (UAE)

3. Jacub Mareczko (CCC)

4. Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe)

5. Gerben Thijssen (Lotto-Soudal)

6. Matteo Moschetti (Trek-Segafredo)

7. Max Kanter (Sunweb)

8. Mihkel Raïm (Israel Start-Up)

9. Emmanuel Morin (Cofidis)

10. Magnus Cort (EF)

Klassementen:

Ritzege: Sam Bennett

Rode trui: Primoz Roglic

Groene trui: Primoz Roglic

Bolletjestrui: Richard Carapaz

Jongerentrui: Enric Mas