UITSLAG ETAPPE 19 GIRO. Campenaerts strandt op tweede plek, ritzege is voor onbekende Tsjech van CCC

Hardrijder Josef Cerny (Team CCC) heeft de grootste zege van zijn carrière geboekt in de serieus ingekorte 19de etappe van de Giro. De 27-jarige Tsjech kletste op iets meer dan 20 kilometer van de streep zijn medevluchters, waaronder de Belgen Sander Armée en Victor Campenaerts, uit het wiel. In het slot bleef hij nipt uit de greep van de achtervolgers. Campenaerts finishte tweede en strandde op 17 seconden van de ritzege. Dankzij Cerny heeft CCC eindelijk zijn eerste WorldTour-zege van het jaar beet.

Hoe kwam de zege tot stand?

Veertien renner kozen het hazenpad en trokken er samen op uit. Daaronder drie Belgen: Victor Campenaerts, Sander Armée en Iljo Keisse. Ook Simon Clarke, Alex Dowsett en Nathan Haas waren onder andere van de partij.

Bij Groupama-FDJ, dat met Arnaud Démare al vier sprintetappes won in deze Giro, zeiden ze voor aanvang van de rit al dat ze het initiatief aan andere teams zouden laten. Dat deden ze ook en dus moest BORA-hansgrohe, het team van Peter Sagan, de kastanjes uit het vuur halen in het peloton.

FDJ wist immers dat de paarse trui voor Démare binnen was als een van de 14 leiders zou winnen. Bora hield de kopgroep lange tijd binnen schot, maar op 50 kilometer van de streep gaf de ploeg van Sagan het op. Plots kregen de leiders een bonus van meer dan vijf minuten. De kloof liep uiteindelijk op tot boven de tien minuten.

In de kopgroep toonde Victor Campenaerts zijn goede benen. De werelduurrecordhouder probeerde drie keer van zijn medevluchters af te geraken. Zijn derde poging zorgde voor een schifting die slechts zes renners overleefden: Mosca, Campenaerts, Armée, Clarke, Pellaud en Josef Cerny.

Het is die laatste die op iets meer dan 20 kilometer van de finish zijn medevluchters achterliet en richting zege soleerde. Dat de Tsjech van Team CCC-Liv over goede tijdrijderscapaciteiten beschikt, toonde hij eerder al door vijfde te worden in de veertiende rit van deze Giro.

Een beresterke Victor Campenaerts ontsnapte op een kilometer van de streep nog uit de achtervolgende groep, maar kwam te laat op Cerny nog bij te benen. Vocsnor strandde op 17 seconden van de zege. Iljo Keisse en Sander Armée eindigden respectievelijk vijfde en zesde.

Verder nog iets wat u moet weten?

De renners gingen in staking voor de start van de rit omdat ze geen zin hadden in een vlakke etappe van 258 km lang in de derde week van de Giro. De organisatie besliste om de startplaats te verleggen naar Milaan en om de rit in te korten tot 124 km. De etappe startte uiteindelijk om 14.30 uur, meer dan vier uur nadat de officieuze start in Morbegno werd gegeven.

Rituitslag:

1. Josef Cerny

2. Victor Campenaerts

3. Jacopo Mosca

4. Simon Clarke

5. Iljo Keisse

6. Sander Armée

7. Albert Torres

8. Simon Pellaud

9. Giovanni Carboni

10. Alex Dowsett

Klassementen:

Roze trui: Wilco Kelderman

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Ruben Geurreiro

Witte trui: Jai Hindley