4 miljoen sneltesten en een investering in een sneltest die ook besmettelijkheid meet

De Vlaamse regering koopt vier miljoen sneltesten aan, die prioritair in de zorg, onderwijs en in bedrijven ingezet zullen worden. Dat meldt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Daarnaast ondersteunt de regering ook de ontwikkeling van een sneltest op basis van uitgeademde lucht. Het imec en UZ Leuven slaan daarvoor de handen in elkaar.

De Vlaamse regering heeft beslist om 4 miljoen sneltesten aan te kopen. Die sneltesten zullen prioritair ingezet worden in de zorg, in het onderwijs en bij bedrijven. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijdag bekendgemaakt. Op hetzelfde ogenblik kondigde zijn partijgenoot Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, een injectie van 2 miljoen euro in de ontwikkeling van een sneltest door imec en UZ Leuven. Het eerste prototype wordt verwacht in de zomer van 2021.

Met deze investering op korte en lange termijn wil de Vlaamse regering de druk op de labo’s verlichten. De PCR-tests die daar onderzocht worden, blijven wel betrouwbaarder dan de snelle antigeentest, waarmee Beke op de proppen komt. Het grote voordeel is dat die via een wattenstaafje in de neus al na een kwartier uitsluitsel bieden over iemands besmetting. De kwaliteit van zulke tests is er ook fel op verbeterd. Bij de gangbare PCR-test, met een staalname uit de neus- of keelholte, moeten geteste personen soms dagen op hun resultaat wachten.

De antigeentests zullen volgens minister Beke prioritair ingezet worden in de zorg, het onderwijs en in bedrijven. Op welke manier ze daar precies ingezet zullen worden, moet wel bekeken worden. Per sector komt er daarvoor een specifieke werkgroep. Omdat er sprake is van een levertijd van twee tot drie weken, zouden de eerste sneltesten er in november moeten zijn.

Sneltest die ook besmettelijkheid meet

De snelle coronatest, die door het Leuvense technologische onderzoekscentrum imec en het UZ Leuven ontwikkeld wordt en met 2 miljoen euro ondersteund wordt door de Vlaamse regering, werkt op basis van uitgeademde lucht. Die test zou binnen de vijf minuten al uitsluitsel moeten geven of iemand besmet is én hoe besmettelijk ze op dat moment zijn. Het eerste functionele prototype, dat dus in de zomer van 2021 verwacht wordt, zou uitgetest worden op Brussels Airport, meldt het kabinet van minister Crevits.

‘Met deze test kunnen we korter op de bal spelen’, hoopt de minister. Mensen die een besmettingsgevaar vormen kunnen dan snel afgezonderd worden. De ontwikkeling van de test staat wel nog in zijn kinderschoenen. Momenteel wordt gewerkt aan de onderliggende technologie en een bijhorend analysetoestel. Het toestel zal de virusdeeltjes in de microscopisch kleine, waterige partikels in uitgeademde lucht analyseren en op vijf minuten resultaat geven.

Professor Katrien Lagrou, hoofd van het moleculair diagnostisch laboratorium van UZ Leuven, hoopt dat de test ook ingezet kan worden in ziekenhuizen voor een snelle screening van patiënten en medische staf.