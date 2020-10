Zondag met Lubach keert volgend jaar toch terug voor laatste seizoen

Het huidige seizoen van het Nederlandse tv-programma Zondag met Lubach wordt dan toch nog niet het laatste. Arjen Lubach zal volgend jaar nog een laatste reeks afleveringen maken, omdat hij daar door de coronacrisis nu toch tijd voor heeft.

Dat melden de VPRO en Lubach. De presentator had deze zomer aangekondigd zijn programma na het huidige seizoen stop te zetten. Bedoeling was om volgend voorjaar met een zaalshow de baan op te trekken, maar door de coronacrisis zijn die voorstellingen geannuleerd.

Doordat zo extra tijd is vrijgekomen in zijn agenda, wil hij toch nog een laatste seizoen maken. Lubach zelf spreekt daarom van een ‘bonusreeks’. Die zou dan in het teken van de Nederlandse verkiezingen van volgend jaar staan.

LEUK NIEUWS! Zondag met Lubach maakt voorjaar '21 een bonusreeks rond de verkiezingen. Daarna is het klaar.

Reactiesuggesties:

a) “WOW LEUK!”

b) “Jammer dat het stopt!”

c) "?? misselijk ventje moet zeker van de NPO=MSM=fake #msm #spreekpop ????????" pic.twitter.com/fUy8qd9ssb — Arjen | #Stoorzender (@arjenlubach) October 23, 2020

Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Lubach en zijn team sleepten in 2017 de Televizier-ring in de wacht. ‘ZML’ ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de ­grote kijkcijferhits van de Nederlandse publieke omroep. De meest recente aflevering, gewijd aan complottheorieën, haalde bijna twee miljoen kijkers, en werd op Youtube ook nog meer dan een miljoen keer herbekeken.