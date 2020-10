Na een nieuwe uitspraak vechten enkele reuzen uit Silicon Valley, zoals Uber, voor hun voortbestaan in hun bakermat Californië. Maar het is de kiezer die op 3 november hun lot kan beklinken in een uitzonderlijke stemming.

Zijn Uber-chauffeurs of Deliveroo-koeriers werknemers of zelfstandige onderaannemers? Het is een vraag die wereldwijd, ook in ons land, voor de rechtbank wordt uitgevochten. Maar nergens woedt die strijd ...