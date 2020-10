Ceo Mega World heeft herstelplan ‘zonder ontslagen of winkelsluitingen’

Mega World heeft een herstelplan klaar dat geen impact heeft op het personeel. Dat zegt ceo Rudy Claes. Maandag beslist de rechtbank over het al dan niet toekennen van een bescherming tegen schuldeisers. Beschuldigingen van gesjoemel ontkent de ceo met klem.

Mega World is de opvolger van Blokker in België. De omstreden Nederlandse zakenman Dirk Bron nam de keten met 670 werknemers over en bouwde ze om tot een discounter. Maar in de coronacrisis kwam het bedrijf in financiële problemen. Vakbond ACV Puls diende een klacht in tegen Bron, die in zijn thuisland terechtstaat voor fraude.

Lees ook:De marktkramer van Marrakech die dweept met Trump

Claes zegt er vertrouwen in te hebben dat het bedrijf bescherming zal krijgen van de rechtbank. Hij legt een herstelplan voor met de focus op kostencontrole. Winkelsluitingen of ontslagen zijn in het plan niet aan de orde. ‘We hebben alle 119 filialen nodig’, zegt Claes. Wel zal er gekeken worden naar onder meer de prijszetting, het productgamma en huurprijzen van winkelpanden. Van het personeel zal geen inspanning gevraagd worden, luidt het.

De vakbonden stelden zich eerder deze week vragen bij geldtransfers naar Monaco. Maar daar is niets mis mee, zegt Claes. ‘De betalingen aan een leverancier in Monaco zijn volkomen legaal in een gewone handelsrelatie. Tegenover de betalingen staan reële leveringen, bestelbons en facturen. De bevoegde autoriteiten mogen dat komen nakijken.’

Ondertussen procedeert Mega World wel zelf tegen de vorige eigenaar van de keten. ‘Er zijn zaken niet gemeld geweest in de verkoop’, zegt Claes.