Ook in 1B wordt match uitgesteld: RWDM-Lierse naar latere datum verschoven door besmettingen bij thuisploeg

Het competitieduel in 1B tussen RWDM en Lierse Kempenzonen van zaterdag wordt uitgesteld, zo bevestigt de Pro League. Bij RWDM testten meerdere spelers positief op corona.

“De wedstrijd RWDM - Lierse K. van komende zaterdag 24 oktober uit de 1B Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Deze beslissing werd in samenspraak met beide clubs genomen omdat door een uitbraak van Covid-19 bij RWDM de kwalitatieve organisatie van de wedstrijd niet verzekerd kan worden. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd”, klinkt het.

Eerder werden ook al drie matchen van dit weekend in 1A uitgesteld: Charleroi - Waasland-Beveren, Cercle Brugge -Moeskroen en Eupen - KV Mechelen.