Kirsten Flipkens vervoegt Elise Mertens in halve finales dubbelspel op WTA-toernooi Ostrava

Kirsten Flipkens heeft zich vrijdag, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava (hard/528.500 dollar). Flipkens en Schuurs, samen het vierde reekshoofd, haalden het na één uur en 36 minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/3)) van de Oekraïens-Roemeense tandem Nadiya Kichenok/Monica Niculescu.

In de halve eindstrijd treffen Flipkens en Schuurs Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka, samen het eerste reekshoofd in het dubbelspel. Mertens en Sabalenka haalden het donderdag in hun kwartfinale na een supertiebreak (7-6 (7/5), 5-7 en 10/8) van de Letse Jelena Ostapenko en Russin Vera Zvonareva.

In het enkelspel in Ostrava speelt Elise Mertens later vrijdag haar kwartfinale tegen de Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA 14), vorige maand nog finalist op de US Open.