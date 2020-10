Akkoord over staakt-het-vuren in Libië

De belangrijkste bij het conflict in Libië betrokken partijen hebben vrijdag een nationaal en permanent staakt-het-vuren ondertekend. Dat is gebeurd na vijf dagen van besprekingen in Genève, onder begeleiding van de Verenigde Naties.

‘De Libanese (conflict)partijen zijn tot een akkoord gekomen over een permanente wapenstilstand in heel Libië. Deze verwezenlijking houdt een belangrijke wending naar vrede en stabiliteit in Libië in’, zegt de volkerenorganisatie.

‘Ik wens u te feliciteren voor wat u hier hebt bereikt. Het vergde veel moed’, zei VN-gezant voor Libië Stephanie Williams tegenover militaire gezanten van premier Fayez al-Serraj en zijn rivaal Khalifa Haftar. ‘Ik hoop dat dit akkoord een eind zal maken aan het lijden van het Libische volk.’

Het akkoord gaat politieke besprekingen in Libië zelf vooraf. Die gaan volgende week in een voorbereidende fase van start. Vanaf 9 november zijn er in Tunis echte besprekingen.

De door de VN erkende regering in Tripoli krijgt steun van Turkije. De troepen van Haftar in het oosten van Libië zien zich geruggensteund door Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens Williams gaat het staakt-het-vuren meteen in. Het moet gepaard gaan met het vertrek van ‘huurlingen en strijders uit het buitenland (...) binnen een tijdsspanne van maximaal drie maanden, vandaag (vrijdag) ingaande.’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag meteen de leefbaarheid van het staakt-het-vuren betwijfeld. ‘Het akkoord (..) is niet op het hoogste maar op een lager niveau afgesloten’, zei hij in Istanboel tegenover journalisten. ‘Wat mij betreft mankeert (dit akkoord) geloofwaardigheid.’