Amerikaanse boycot weegt op groei Huawei

De Chinese telecomgigant Huawei heeft in de eerste negen maanden van het jaar 9,9 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse boycot tegen het bedrijf weegt wel op de groei.

In de eerste zes maanden was de omzet van het Chinese concern nog met 13,1 procent gestegen. De regering-Trump heeft de sancties tegen het bedrijf geleidelijk opgevoerd. Volgens de Amerikanen spioneert Huawei voor de Chinese overheid, maar het bedrijf heeft dat steeds ontkend.

Donderdag lanceerde Huawei zijn nieuwste topsmartphone, de Mate 40. Omdat Huawei niet meer aan Amerikaanse chips kan, is de smartphoneproductie onzeker voor de toekomst. Volgens analisten zijn Chinese bedrijven er nog niet in geslaagd alternatieven te maken. Huawei zelf zegt dat zijn wereldwijde toelevering ‘onder intense druk’ staat, zonder de VS te noemen.