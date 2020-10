Vilvoorde schakelt over naar halftijds fysiek en halftijds afstandsonderwijs

De tweede en derde graden van de secundaire scholen in Vilvoorde stappen vanaf komende maandag over naar halftijds afstandsonderwijs. Dat bevestigt burgemeester Hans Bonte (SP.A) aan Belga. De maatregel geldt alvast tot en met de week na de herfstvakantie. ‘We doen dit om de scholen op lange termijn open te kunnen houden’, aldus Bonte.

‘Er hebben al honderden Vilvoordse kinderen in quarantaine gezeten, er zijn veel besmette leerlingen en leerkrachten, het is vandaag een chaos’, vertelt Bonte. ‘Vilvoorde kampt bovendien nog altijd met erg slechte cijfers over het aantal coronabesmettingen. Het is daarom zinvoller om op een gereglementeerde manier een beurtrol in de scholen in te schakelen. We weten dat het niet evident is voor de scholen of voor ouders, maar op lange termijn is dit het beste.’

Vanaf komende maandag 26 oktober zullen de secundaire scholen in Vilvoorde halftijds fysiek onderwijs en halftijds afstandsonderwijs organiseren, voor de tweede en derde graden, en dit ten minste tot en met 13 november. De beslissing is volgens Bonte samen met de inrichtende machten, het schoolpersoneel en de vakbonden genomen.

Hoe de scholen het afstandsonderwijs concreet invullen, beslissen ze zelf. ‘Sommige scholen opteren om leerlingen halve weken naar school te laten komen, andere scholen halve dagen. Die beslissing ligt bij de scholen zelf’, aldus Bonte.

Zowel het basis- en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, als het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs schakelen ten laatste tegen de herfstvakantie naar code oranje. Ook tijdens code oranje heeft de Vlaamse overheid de bedoeling leerlingen zo veel mogelijk fysiek naar school te laten gaan.