Gerecht stelt tweede advocaat in verdenking in onderzoek FNG

De onderzoeksrechter Theo Byl heeft een vijfde persoon in verdenking gesteld in het dossier van de retailgroep FNG. Het gaat opnieuw om een advocaat. David Lust uit Ruiselede.

Het parket maakte dit bekend in een mededeling waarin het ook een stand van zaken geeft.

Belangrijkste nieuws is dat advocaat David Lust uit Ruiselede in verdenking werd gesteld. Hij deed volgens onze informatie de omstreden constructies. Deze krant was Lust al enkele maanden geleden op het spoor (DS 23 juni). Waarom het gerecht pas nu bij hem terecht kwam, is niet duidelijk. Afgelopen week waren er huiszoekingen bij Lust. Lust was de advocaat, maar de accountant die vaak mee opdook bij de constructies was het kantoor Bofidi.

Het parket Antwerpen zegt dat het op 13 juli 2020 het gerechtelijk onderzoek opende naar mogelijke frauduleuze praktijken rond de FNG-groep, en meer bepaald mogelijke feiten van valsheid in geschriften en gebruik, valsheid in de jaarrekening en gebruik, misbruik van vennootschapsgoederen, marktmanipulatie, het verhinderen van het onderzoek van de beurswaakhond FSMA en het witwassen van illegaal bekomen vermogen.

De onderzoeksrechter Theo Byl werkt samen met de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID) en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, met bijstand van de computer crime unit van federale politie (RCCU en FCCU) en punctueel van PZ Mechelen-Willebroek.

Volgens het parket bestaat het onderzoek uit drie grote luiken. 1) door frauduleuze constructies derden trachten te misleiden met de bedoeling kapitaal op te halen, bijvoorbeeld over de resultaten die door de onderneming geboekt werden. 2) het halen van vermogen uit de onderneming. 3) het witwassen van gelden, wat dan voornamelijk gaat over wat er met de gelden die uit de onderneming zouden gehaald zijn, gebeurd is. Die constructies liepen deels over Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens het gerecht wordt er geen onderzoek gevoerd naar KV Mechelen. Wat niet wegneemt dat zoals bekend ook bij KV Mechelen er facturen zijn waar de economische realiteit van in vraag wordt gesteld door sommigen. Maar dat zou meer te maken hebben met het eerdere afscheid van oud-aandeelhouder Olivier Somers.

Dat KV Mechelen links wordt gelaten, heeft mogelijk te maken met de prioriteiten van het onderzoek, zo laat het parket verstaan.

‘Sinds de start van het onderzoek in juli heeft het onderzoeksteam (speurders, onderzoeksrechter, parketmagistraat) onafgebroken en prioritair onderzoek gevoerd.’ Volgens het parket resulteerde dat onder meer in een tiental huiszoekingen, waaronder drie door de onderzoeksrechter zelf werden uitgevoerd.

Er zijn diverse inbeslagnames geweest, die zowel bedoeld zijn om bewijsmateriaal te verzamelen als om het vermogen trachten te vrijwaren. Een aantal mogelijk betrokken personen is intussen verhoord.

Afgelopen week zijn er bijvoorbeeld nog huiszoekingen uitgevoerd bij een advocatenkantoor. ‘Concreet zijn er op dit moment in het onderzoek vijf personen door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld, waaronder twee advocaten. Op dit moment zijn alle vijf vrij onder strikte voorwaarden’, zegt het parket.

Een inverdenkingstelling betekent dat de onderzoeksrechter van oordeel is dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan voor de specifieke misdrijven, maar uiteraard blijft het vermoeden van onschuld overeind. In een gerechtelijk onderzoek wordt gezocht naar aanwijzingen en elementen. Debatten over schuld of onschuld volgen na het afronden van het gerechtelijk onderzoek.

Op vraag van de onderzoeksrechter werd er in het belang van het onderzoek en met respect voor de rechten van elke betrokken partij door het Openbaar Ministerie heel beperkt gecommuniceerd. Eerder al raakte bekend dat de drie stichters van FNG in verdenking zijn gesteld alsook advocate Elke Janssens van Nauta Dutilh. De tweede advocaat is dus David Lust.