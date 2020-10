NBA-draft zal uitzonderlijk per videoconferentie gebeuren

De traditionele draft voor de start van de NBA-competitie zal dit jaar vanwege de coronacrisis uitzonderlijk via videoconferentie gebeuren. Het evenement, waarbij clubs nieuwkomers kunnen kiezen, staat op 18 november geprogrammeerd.

“Commissioner Adam Silver en deputy commissioner Mark Tatum zullen in de ESPN-studio aanwezig zijn om de selecties voor de eerste en tweede ronde aan te kondigen”, zo meldt de NBA. “De betrokken spelers, onder wie heel wat potentiële topkeuzes, zullen virtueel verschijnen.”

Door de draft niet fysiek te organiseren, volgt de NBA het voorbeeld van andere topcompetities als de NHL (ijshockey), NFL (american football) en MLB (baseball).

De NBA-draft was in principe in juni voorzien maar werd vijf maanden uitgesteld door de gezondheidscrisis. Afgelopen seizoen werd pas vorige maand volgemaakt.

Er is geen duidelijke favoriet voor de nummer 1 in de draft. Minnesota Timberwolves mag die keuze maken.